Papağanlara pet şişeli işkence!
05 Mayıs 2015 14:00
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Endonezya'da polis, Surabaya kentindeki Tanjung Perak Limanı'nda hayvan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi
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Plastik su şişelerinin içine gizlenen 24 adet Kakadu papağanı yasadışı yollardan yurtdışına kaçırılmak üzereyken polis tarafından ele geçirildi
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Hürriyet'te yayımlanan habere göre, polisler pet şişeleri keserek zavallı hayvanları kurtardı
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Her yıl yasal olmayan şekilde satılmak üzere yurtdışına kaçırılan kuşların yüzde 40'ının yollarda telef olduğu bildiriliyor
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Papağanların tedavi gördüğü açıklandı
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