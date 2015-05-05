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Papağanlara pet şişeli işkence!

05 Mayıs 2015 14:00

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Endonezya'da polis, Surabaya kentindeki Tanjung Perak Limanı'nda hayvan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi

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Plastik su şişelerinin içine gizlenen 24 adet Kakadu papağanı yasadışı yollardan yurtdışına kaçırılmak üzereyken polis tarafından ele geçirildi

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Hürriyet'te yayımlanan habere göre, polisler pet şişeleri keserek zavallı hayvanları kurtardı

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Her yıl yasal olmayan şekilde satılmak üzere yurtdışına kaçırılan kuşların yüzde 40'ının yollarda telef olduğu bildiriliyor

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Papağanların tedavi gördüğü açıklandı

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