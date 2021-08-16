Pandemide memleketine yerleşti, kerevit avlayarak ayda 120 bin lira kazanmaya başladı
Tunceli'de yaşayan 22 yaşındaki Onur Demir, Keban Baraj Gölü üzerinde yaşadığı teknede, dünyanın en kaliteli tatlı su ıstakozları arasında gösterilen kerevit avlayarak ayda yaklaşık 100 bin TL kazanıyor.
16 Ağustos 2021 12:57
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşen Onur Demir, pandemi sürecinde insan kalabalığından kaçarak, anne ve babası ile kardeşinin yaşadığı memleketi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Kıraçlar köyüne yerleşti.
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İhtiyaç kredisiyle tekne satın alan Demir, baraj seviyesinin yükselmesiyle kaldığı ada su altında kalınca teknede yaşamını sürdürmeye devam etti. Demir, dünyanın en kaliteli tatlı su ıstakozları arasında gösterilen kereviti avlamaya başladı.
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Demir, Türkiye’nin en büyük ikinci, doğal göller arasında 675 kilometrekarelik alanıyla da 3'üncü sırada yer alan, Keban Baraj Gölü’nde kereviti, kiraladığı baraj sahasına giderek avlıyor.
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Kerevit ağlarını 10 ile 50 metre derinliğe salan Demir, daha sonra bir hafta bekleyerek ağlara takılan kerevitleri topluyor. Avladığı kerevitleri sudan çıkarırken, 10 santimetreden küçük olmayacak şekilde metreyle ölçerek seçen ve küçükleri göle tekrar bırakan Demir, haftada ortalama 400 kilo kerevit avlıyor.
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emir, avladığı kerevitleri ise Elazığ’ın kıyılarında dolaşan toptancılara 65 liradan satarak ayda ortalama 100 ile 120 bin TL arasında para kazanıyor.
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optancılara satılan kerevitler de Isparta'daki tesislere gönderilerek, orada işlendikten sonra Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor.
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"Pandemi sürecinde kalabalıktan kaçarak buraya geldim. Balıkçılık yapmaya başladım. 1 Temmuz’dan eylüle kadar sürüyor. Bir adada kalıyordum, suyun yükselmesinden dolayı ada su altında kaldı. Ben de teknede kalmaya başladım."
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"Sabah kahvaltımı yapıyorum ve 8 gibi gölde kerevit avına çıkıyorum. 2 gün boyunca akşam gün batımına kadar kerevitleri çekiyorum. 3’üncü günde saat 2 gibi yükleme yapıyorum. Kerevit müteahhidi geliyor ve kerevitimizi alıyor."
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"Oradan Isparta’ya, oradan da yurt dışına gidiyor. Haftalık genelde 400 kilo kerevit tutuyorum. Kilosu 30 liraydı sonra 45'ti şimdi ise 65 lira oldu."
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"Eğirdir Gölü’nde kerevit, mantar hastalığından dolayı azaldı, ondan da burada fiyatlar yükseldi. Şu kerevit avından dolayı aylık elime 100 ile 120 bin lira geçiyor." (DHA)
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Pandemide memleketine yerleşti, kerevit avlayarak ayda 120 bin lira kazanmaya başladı
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Pandemide memleketine yerleşti, kerevit avlayarak ayda 120 bin lira kazanmaya başladı
1314
Pandemide memleketine yerleşti, kerevit avlayarak ayda 120 bin lira kazanmaya başladı
1414
Pandemide memleketine yerleşti, kerevit avlayarak ayda 120 bin lira kazanmaya başladı