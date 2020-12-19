Pandemide de sahne değişmedi: Eminönü'nde metrelerce uzayan Milli Piyango bileti kuyruğu
19 Aralık 2020 07:16
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Pandemide de sahne değişmedi: Eminönü'nde metrelerce uzayan Milli Piyango bileti kuyruğu
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Pandemide de görüntüler değişmedi, yılbaşı çekilişine günler kalan bilet almak isteyenler Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde uzun kuyruk oluşturdu.
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Çeyrek biletin 25, yarım biletin 50, tam biletin de 100 liradan satıldığı bayiler önünde uzun kuyruk oluşmaya başladı. Eminönü'ndeki ünlü piyango bayisinin önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu.
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Metrelerce uzayan kuyruk havadan da görüntülendi. Bazı vatandaşlar her yıl şansını denediğini söylerken, bazıları borçları için bazıları ise çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için bilet aldığını kaydetti.
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Bilet alabilmek için 20 dakika kuyrukta beklediğini söyleyen Gürsel Aydemir, "Kuyruğun ucu gözükmüyor. Arkadayım daha ama beklemeye devam edeceğim" dedi. 1 saat bekledikten sonra 4 çeyrek bilet aldığını belirten Yusuf Hataylı, "Hayırlısı artık diyelim. Hepsi çeyrek. Bir kısmını köye göndermeyi düşünüyorum. Ailem orada. Bir kısmını da kendim için aldım.Çıkarsa İstanbul'u terk etmeyi düşünüyorum. Şu yoğunluk ve hastalıktan kurtulmak için" diye konuştu.
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Ali Arslan da dakikalarca kuyrukta bekledikten sonra umudunun yüksek olduğunu söyledi. Arslan, "Hemen hemen 45 dakika oldu bekliyorum. Yaklaştık bakalım. İnşallah paraya da yaklaşmışızdır. Umutlar yüksek. Geçen sene aldık olmadı. Bakalım bu sene olacak inşallah. Bu sene çıkana kadar çekilecek olması da hızlandırdı tabi. Bu kuyruğun bir sebebi de o" dedi.