Pandemi zenginlerin servetine 450 milyar dolar daha ekledi
Koronavirüs salgını başladığı günden bu yana dünyanın en zenginleri listesinde yer alan 10 kişinin toplam serveti yaklaşık 450 milyar dolar arttı
21 Aralık 2020 15:05
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ABD'li milyarderler arasında ilk üç sırada Jeff Bezos, Elon Musk ve Bill Gates yer aldı. Americans for Tax Fairness Direktörü Frank Clemente konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD'li milyarderlerin ülkedeki herkese 3000 dolar verse bile pandemi öncesinden daha zengin olacaklarını söyledi.
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Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos Mart ayından bu yana servetini 70 milyar dolar artırdı. Bezos’un toplam serveti Mart ayından beri yüzde 66 artarak 186 milyar dolara yükseldi. Amazon hisseleri de Mart ayından bu yana yüzde 90 değer kazandı.
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Servet konusunda en hızlı yükselişlerden birini Tesla ve Space X'in kurucu CEO'su Elon Musk kaydetti. Elon Musk’ın Mart ayında 25 milyar dolar olan serveti, salgının elektrikli araçlara geçişi hızlandırılacağının da öngörülmesinin etkisiyle 153 milyar dolara yükseldi.
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Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in tahmini 120 milyar dolarlık bir serveti var. Gates'in serveti Mart ayından bu yana yaklaşık 20 milyar dolar arttı.
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Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in serveti yüzde 50 artışla 105 milyar dolara yükseldi.
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Berkshire Hathaway şirketinin CEO'su Warren Buffer'ın güncel serveti pandemi sürecinde 86 milyar dolara ulaştı.
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Oracle'nin kurucularından Larry Ellison'ın ise yaklaşık 82 milyar dolar değerinde serveti var.
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Google'ın kurucularından Larry Page'in yüzde 28'lik bir artışla serveti 80 milyar dolara yaklaştı.
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Google'ın diğer kurucusu Sergey Brin'in de serveti 77 milyar dolara ulaştı.
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Microsoft'un Yönetim Kurulu Başkanı Steve Ballmer'ın güncel serveti yaklaşık 73 milyar dolar.
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Walmart şirketinin Yönetim Kurulu üyesi Alice Walton'ın da serveti pandemi sürecinde 69 milyar dolara ulaştı.