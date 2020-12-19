Pamir Pekin: Çok yakışıklı bulmam kendimi ama eş-dost övüyor, vardır bir bildikleri
19 Aralık 2020 11:50
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Pamir Pekin: Çok yakışıklı bulmam kendimi ama eş-dost övüyor, vardır bir bildikleri
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Oyuncu Pamir Pekin, “Ben öyle çok yakışıklı bulmam kendimi ama eş-dost beğeniyor. Sağ olsunlar… Vardır bir bildikleri” diye konuştu.
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Ekonometri okuyan ancak yolu oyunculukla kesişen ve‘Muhteşem Yüzyıl’, ‘Parmaklıklar Ardında’, ‘Hayat Şarkısı’ dizileriyle akıllara gelen Pamir Pekin, bu kez izleyicilerin karşısına Bir Annenin Günahı’nda İbrahim rolüyle çıkıyor.
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Pekin, “Fiziksel olarak çok beğenilen bir oyuncusunuz. Zaten öncesinde modellik geçmişiniz de var… Siz, kendinizi beğeniyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: Ben öyle çok yakışıklı bulmam kendimi ama fiziğime dikkat ederim. Spor yaparım. Bu aralar aynada yorgun bir adam görüyorum. Ama biraz içinde bulunduğumuz dönemden sanırım. Pandemi bunalımı galiba…
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Hiç özgüven sorunu yaşamadığını söyleyen Pekin, “Kendimle, fiziğimle hiç bir sorunum olmadı. Ne çok önemsedim ne beğendim ne de hayatımın odağına koydum.Eş ,dost övüyor; beğeniyor… Sağ olsunsunlar. Vardır bir bildikleri” diye konuştu.
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Kıyafete hiç önem vermediğini ifade eden Pekin, “ Zaten dizilerde de hep şık takımlarla, jilet gibi giyiniyorum. Normal hayatımda hiç öyle değilim. Rahat takılıyorum; kotlar, tişörtler… Hiç özel bir çabam, ilgi alanım olmadı giyim kuşam konusu” dedi.