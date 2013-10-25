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Özür dilemek geçmişi değiştirmedi ama geleceği inşa etti, halkları yüceltti

25 Ekim 2013 19:24

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Dünyanın farklı ülkelerindeki geçmişle yüzleşme ve özür dileme eylemlerini anlatan

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Batı Almanya Başbakanı Willy Brandt'ın Varşova Gettosu Anıtı önünde diz çökerek soykırım için Yahudilerden özrü. (1970)

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Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür işbirliğiyle hazırlanan serginin açılışında Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton da bir konuşma yaptı

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Küratörlüğünü Önder Özengi'nin yaptığı sergideki 8 örnek olay şöyle:

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Cezayir’in, sömürgecilik dönemi (1830-1962) Cezayir Savaşı’ndaki suçları için Fransa’dan beklediği özür.

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Şili Devlet Başkanı Patricio Aylwin’in Pinochet dönemi hak ihalleri (1973-1991) için Şili halkından özrü. (2005)

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Eski ABD Başkanı Ronald Reagan'in İkinci Dünya Savaşı’nda toplama kamplarında tutuldukları için Japon Amerikalılardan özürleri. (1988)

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İngiltere Başbakanı David Cameron’ın 30 Ocak 1972’deki “Kanlı Pazar” olayı için Kuzey İrlanda’dan özrü. (2010)

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Sırbistan Parlamentosu’nun Temmuz 1995’teki Srebrenitsa Katliamı için Bosnalılardan özrü. (2013)

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Bulgaristan Parlamentosu’nun “Yeniden Doğuş Süreci” politikaları (1984-1990) için Türklerden özrü. (2012)

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Avustralya Başbakanı Kevin Rudd’un “Çalınmış Kuşaklar” (1869-1969) için Aborjinler ve Torres Boğazı Adaları halkından özrü.(2008)

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