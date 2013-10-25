Özür dilemek geçmişi değiştirmedi ama geleceği inşa etti, halkları yüceltti
25 Ekim 2013 19:24
111
Dünyanın farklı ülkelerindeki geçmişle yüzleşme ve özür dileme eylemlerini anlatan
211
Batı Almanya Başbakanı Willy Brandt'ın Varşova Gettosu Anıtı önünde diz çökerek soykırım için Yahudilerden özrü. (1970)
311
Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür işbirliğiyle hazırlanan serginin açılışında Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton da bir konuşma yaptı
411
Küratörlüğünü Önder Özengi'nin yaptığı sergideki 8 örnek olay şöyle:
511
Cezayir’in, sömürgecilik dönemi (1830-1962) Cezayir Savaşı’ndaki suçları için Fransa’dan beklediği özür.
611
Şili Devlet Başkanı Patricio Aylwin’in Pinochet dönemi hak ihalleri (1973-1991) için Şili halkından özrü. (2005)
711
Eski ABD Başkanı Ronald Reagan'in İkinci Dünya Savaşı’nda toplama kamplarında tutuldukları için Japon Amerikalılardan özürleri. (1988)
811
İngiltere Başbakanı David Cameron’ın 30 Ocak 1972’deki “Kanlı Pazar” olayı için Kuzey İrlanda’dan özrü. (2010)
911
Sırbistan Parlamentosu’nun Temmuz 1995’teki Srebrenitsa Katliamı için Bosnalılardan özrü. (2013)
1011
Bulgaristan Parlamentosu’nun “Yeniden Doğuş Süreci” politikaları (1984-1990) için Türklerden özrü. (2012)
1111
Avustralya Başbakanı Kevin Rudd’un “Çalınmış Kuşaklar” (1869-1969) için Aborjinler ve Torres Boğazı Adaları halkından özrü.(2008)
© Tüm hakları saklıdır.