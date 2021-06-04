Özge Borak'tan Kuaförüm Sensin itirafı

Bir dönem Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin'i sunan Özge Borak, programla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Menajerimi Ara dizisiyle ekranlara geri dönen oyuncu Özge Borak, YouTube'da yayınlanan Daniska Show programına konuk oldu. Daha önce sunuculuğunu üstlendiği Kuaförüm Sensin programına dair itirafıyla dikkat çeken Borak herkesi şaşırttı.
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Programda bazı olayların kurgu olduğunu itiraf eden Özge Borak, bazı olayların ise gerçek olarak yaşandığını söyledi. Çekim esnasında yaşanan tartışmalarla ilgili kendisine set arkasından gelen uyarıları da açıklayan Özge Borak şunları söyledi:
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"Bunu en başında konuşmama rağmen, o şekilde ilerlemedi hiçbir şey. Tartışmayı asla kesmemem isteniyordu. Kulağıma özellikle 'Bölme' diyorlardı."
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Borak programla ilgili çok acı çektiğini de sözlerine ekledi.