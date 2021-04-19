Özer Sencar, Metropoll'ün son seçim anketini paylaştı: İktidar ile muhalefet arasındaki denge çok kritik, kararsız seçmene yoğunlaşılmalı
19 Nisan 2021 10:56
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Metropoll Araştırma'nın "Bu pazar seçim olsa" anketinin sonuçlarına göre, AKP ve MHP'nin toplam oy oranının 39,1 olduğu görülürken, Kararsızların yüzde 5,5, cevap yok diyenlerin de yüzde 6,3 olduğu dikkat çekti. Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, "İktidar ile muhalefet arasındaki denge çok kritik. Tüm parti yöneticileri ve partili vatandaşlar netice alabilmek için kararsız seçmen kitlesi ve dar gelirli seçmenler üzerine yoğunlaşmalıdır" dedi.
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Metropoll Araştırma, Türkiye'nin Nabzı 2021 araştırmasının mart ayı sonuçlarını açıkladı. Katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" diye soruldu.
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28 ilde 22-25 Mart tarihleri arasında yapılan ve hata payı +-2,42 olarak belirtilen ankette sonuçlar şöyle çıktı:
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Twitter hesabından paylaştığı ankete ilişkin değerlendirmede bulunan Metropoll Araştırma'nın kurucusu Sencar, şu ifadeleri kullandı:
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"İktidar oyları(AKP+MHP)=%39.1 Muhalefet oyları: (CHP+İYİ+HDP+SP+DEVA)=40.4 Diğer: %2.5 İktidar ile muhalefet arasındaki denge çok kritik. Gerçekçi olmakta fayda var. Bakalım Nisan ayı sonuçları ne gösterecek."
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"Birkaç önemli not: 1. Muhalefet seçmeni tercihini açıklamak istemezse iktidar partilerinin ismini vermez. Kararsızım veya cevap vermek istemiyorum der. 2. CHP, İYİ Parti ve HDP seçmeni Cevap vermek istemezse AKP demiyor. 3. Kararsızların 1/3’ü yani 6 puanı AKP kökenlidir."
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4. Kararsızlar içindeki 6 puanlık AKP kökenli seçmenin 1.5 puanı Erdoğan’a sıkı bağlı, 1.5 puanı ise gevşek bağlıdır. Dolayısıyla bunların tekrar AKP’ye dönme ihtimali söz konusudur, özellikle sıkı bağlıların. 5. Kalan 3 puanlık AKP kökenliler AKP’yi de Erdoğan’ı da terk etmiş."
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"Tüm parti yöneticileri ve partili vatandaşlar netice alabilmek için kararsız seçmen kitlesi ve dar gelirli seçmenler üzerine yoğunlaşmalıdır. Bu iki gruba sesini duyurabilen ve ulaşabilen partilerin kazanma şansı yüksek olacaktır. Kimse hayalci olmasın ve rakamlarla uğraşmasın. Kararsızları ne oransal ne de keyfi dağıtmakla uğraşmayın. Onları anlamaya, onlara ulaşmaya ve ikna etmeye yoğunlaşın."