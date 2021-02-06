Ozan Kabak, Liverpool'la ilk antrenmanında

Ozan Kabak, yeni takımı Liverpool ile ilk antrenmanına çıktı.
06 Şubat 2021 09:08
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Liverpool, pazar günü oynayacağı Manchester City maçının hazırlıklarını sürdürdü.
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Kırmızılar'da yeni transferler Ozan Kabak ve Ben Davies de takımla ilk çalışmalarını yaptılar.
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Sakatlık ve hastalık nedeniyle son maçlarda forma giymeyen Alissan, Fabinho ve Mane de takımla çalıştı.
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Ozan Kabak, teknik direktör Jurgen Klopp'un görev vermesi durumunda dev maçta forma giyebilecek.
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Liverpool'da 19 numaralı formayı giyecek Ozan Kabak'ı Jurgen Klopp övmüştü. Jürgen Klopp, Ozan Kabak’ın çok büyük bir yetenek olduğunu ve birlikte çalışmak için sabırsızlandığını söylemişti.
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Alman teknik adam genç oyuncu için kulüp internet sitesine yaptığı yorumda şu ifadeleri kullanmıştı:
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Almanya’ya çok genç yaşta geldi ve herkes onun büyük bir yetenek olduğundan emindi. Şu anda sadece 20 yaşında. Almanya’daki ikinci kulübünde oynuyor; Schalke de maalesef şu anda kötü bir konumda.
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Onun transfer etmek adına harekete geçmek için gerçekten iyi bir an olduğunu düşünüyorduk. Çünkü dünyadaki her oyuncu gibi, istikrarlı bir takıma ihtiyacınız var ve biz bunu Ozan’a sunabiliriz.
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Artık 20 yaşında da olsanız hata yapmanıza izin verilmiyor. O gerçekten çok büyük bir yetenek ve onunla çalışmayı gerçekten dört gözle bekliyoruz.
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Ozan, genç yaşta yurt dışına çıkmayı tercih etti., Türkiye’de istediği her kulüpte oynayabilirdi ama o bir adım atmak istedi. Önce Stuttgart’a, ardından Schalke’ye gitti. Biz onun için uygun bir adım olduk."