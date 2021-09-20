Oyundan alınan Lionel Messi'den Pochettino'ya tepki!
PSG, Ligue 1'de Lyon'la karşı karşıya gelirken 75. dakikada oyundan alınan Messi, teknik direktörü Pochettino'ya tepki gösterdi!
20 Eylül 2021 08:49
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PSG, Ligue 1'in altıncı haftasında Lyon'la karşı karşıya geldi. Konuk ekip 54'te Lucas Paqueta'nın golüyle 1-0 öne geçti.
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Dakikalar 66'ı gösterdiğinde PSG penaltı kazanırken Neymar skora dengeyi getirdi. Son bölüme girilirken ise Paris ekibinde işler karıştı...
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75. dakikada Mauricio Pochettion, Lionel Messi'yi oyundan çıkarırken yerine Achraf Hakimi'yi dahil etti.
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Bu karardan memnun kalmayan Messi, vatandaşı Pochettino'nun elini sıkmazken doğrudan tribüne gitti.
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Kulübede bazı takım arkadaşları da Messi'nin bu davranışı karşısında şaşkına döndü. PSG 90+4'te Icardi ile bir gol daha buldu ve maçı 2-1 kazanarak 6'da 6 yaptı. Messi ise PSG formasıyla aldığı sürede henüz gol ya da asist üretememiş oldu.
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Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Messi'nin oyundan neden alındığının sorulması üzerine Pochettino, şunları söyledi: "Takımda harika oyuncularımızın olduğunu herkes biliyor. "35 kişilik çok zengin bir kadromuz var. O zaman seçimler yapmalıyız. İlk önce ilk 11 konusunda sonra da değişiklikler konusunda karar vermemiz gerekiyor. "Bazen bu seçimler işe yarar, bazen de yaramaz. Ama bu yüzden ne yapacağımızı düşünerek yedek kulübesinin önünde duruyoruz. İşler iyi gitse de gitmese de vermeniz gereken kararlar var. Beğenilse de beğenilmese de."