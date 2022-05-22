Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti; Engin Altan Düzyatan’dan açıklama
22 Mayıs 2022 14:18
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'Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı' dizisine veda eden ve oyunculuğu bıraktığı iddia edilen Engin Altan Düzyatan önceki gün İstanbul Havalimanı’nda elinde koltuk değnekleriyle görüntülendi.
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Düzyatan, her şeyin yolunda gittiğini belirtirken, oyunculuğu bırakmadığını, bazı çevrelerce açıklamaların yanlış anlaşıldığını söyledi.
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Düzyatan, oyunculuğa sadece ara verip, bir süre dinlenmek istediğini söyledikten sonra kendisini bekleyen araca bindi.
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Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti; Engin Altan Düzyatan’dan açıklama
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Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti; Engin Altan Düzyatan’dan açıklama
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