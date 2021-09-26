Oyuncu Seda Demir: Survivor’da çok yanlış anlaşıldım
26 Eylül 2021 09:58
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Oyuncu Seda Demir: Survivor’da çok yanlış anlaşıldım | Yaprak Dökümü dizisindeki "Sedef" karakteriyle tanınan oyuncu Seda Demir, 2017 yılında katıldığı Survivor programında yanlış anlaşıldığını söyledi.
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Hürriyet’te yer alan habere de göre Demir, “Dizilerden sonra ufak bir aralığım oldu. O sırada spora gönül verdim. Ortaokul ve lisede de voleybol takımındaydım. Spor yaptığım dönemde yarışmalarda derecelerim oldu. Ve sporcularla tanıştım. Hepsi Survivor’a gitmek istiyordu. Bu sayede Survivor aklımın bir köşesine yerleşti. Ve ardından oradan teklif geldi. Gerçek anlamda spor yaptığınız zaman orası er meydanı gibi oldu.” dedi.
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Demir açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Hayatta bir kere yapılacak bir şeydi. Orada olmak istedim. Strateji falan bilmeden gittim. Fakat oradaki hareketlerim TV izleyicisine çok büyük yansımış. Döndüğümde insanlar ‘sen sinirlisin’ dedi. Oysa öyle bir histe de değildim. İkinci haftada elendim. Yarışırken neden bağırdığıma kadar her şey ters anlaşılmış.
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Orada kavga gürültü olunca çok bunaldım. İnsanlar da orada olmayı istemediğimi düşünmüş. Tuvalet sonrası sabun olmadığından denize girip temizleniyordum. Bunun üzerine ‘tatil yapıyor’ demişler."
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Yarışmaya katıldığınız için pişman mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:
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“Oraya gitmek isteyen ama çok ünlü olduğundan kariyeri zarar göreceğini düşünen ve gidemeyenler var. Ama ben iyi ki gitmişim. Orayı kimse gitmeden anlayamaz. Vahşi bir hayattasınız. Hem insanlar hem de mekan bazlı olarak. İyi ki olmuş.