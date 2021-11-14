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Oyuncu Seda Bakan’dan  Murat Boz’a destek: Haksızlık yapılıyor   

14 Kasım 2021 10:02

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Oyuncu Seda Bakan’dan  Murat Boz’a destek: Haksızlık yapılıyor   

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Seda Bakan, kızı Leyla ile Bebek trafiğinde objektiflere takıldı. Evi için alışveriş yapan Bakan, “Evimizi yeniledik. Dekorasyon için iki kişiyle anlaştık, bazen paramızla rezil de olduğumuz oldu. Dolar arttıkça, her şey pahalandı. Kayınvalidemde kalıyorduk bir süredir. Şimdi kendi evimize geçiyoruz” diye konuştu.

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Hürriyet gazetesinden Behlül Aydın'ın haberine göre, geçtiğimiz ay Murat Boz’u, setteki oyuncuların istemediğine yönelik haber çıkmıştı.

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Seda Bakan, rol arkadaşı Murat Boz'a destek verdi.

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Seda Bakan, “Murat çok disiplinli biri. Bu işi de çok iyi becerdi” diyerek arkadaşına haksızlık edildiğini dile getirdi.

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