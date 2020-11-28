Oyuncu Öykü Çelik: Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu, ben diz altında etekle büyümüş kızım
28 Kasım 2020 10:54
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Oyuncu Öykü Çelik: Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu, ben diz altında etekle büyümüş kızım
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Pandemi sürecinde yasaklara rağmen ev partilerine katılan, gelen eleştirilere karşı ters tepki veren Öykü Çelik yeni açıklamalarıyla gündem oldu. Çelik, "Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim? 10 senedir de kimseyle kavga etmiyorum" dedi.
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Oyuncu Öykü Çelik, “Sanane Cihanna?” adlı YouTube kanalında Cihan Şensözlü’nün sorularını yanıtladı.
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Çelik, pandemi sürecine rağmen kalabalık bir partiden çıkarken görüntülenmiş, ardından Koronavirüs testi yaptırmıştı. Çelik’in negatif test sonucunu duyurma şekli de eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Çelik duyurusunda, “Linç severler olarak herkes vicdanıyla uyusun. Etrafınızda Covid olanlara bakın; sadece restoranlara müzik dinlemeye gidenler mi yoksa toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar mı?” demişti.
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Konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulunan Çelik, “Parti parti gezen bir kız değilim. Ben alkolsüzken de çok eğleniyorum. Yardım yapsaydım bir hafta sonra duyulurdu, ama olay hemen yayıldı. Hayatımda ilk defa üç saat sonra haberim basında yer buldu” dedi.
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Sosyal medyadan aldığı tepkilere de değinen Çelik, “Bana sosyal medyadan, 'Senin yüzünden çocuğum Covid-19 oldu' ve 'partiye bizi de çağırsaydın' diyenler de oldu. Partide 40-50 kişi vardı. Yakın arkadaşlarım için tehlikeli hale geldim. Ben pozitif olmadığımı biliyorum” ifadelerini kullandı.
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Okul dönemlerinden beri agresif olduğunu belirten Çelik, sözlerine şöyle devam etti:
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“Okulda 1-2 kişiyi dövmüşlüğüm var. Gitmek istiyordum kızlar bana çantamı vermedi. Ben de çantamı aldım. İnsanların bam telleri var. Muhteşem olmak zorunda değilim. Ben Trabzon Lisesi mezunuyum. Ben Karadenizliyim."
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“Okulda 1-2 kişiyi dövmüşlüğüm var. Gitmek istiyordum kızlar bana çantamı vermedi. Ben de çantamı aldım. İnsanların bam telleri var. Muhteşem olmak zorunda değilim. Ben Trabzon Lisesi mezunuyum. Ben Karadenizliyim." Sözlerinin devamında da, “Benimle burada affedersin ama kıçında mini etek giymiş, okula gitmiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?" diyen Çelik, "Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim? 10 senedir de kimseyle kavga etmiyorum.” açıklamasında bulundu.