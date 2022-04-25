Oyuncu Hazal Türesan ameliyat oldu: “Şimdi bir hafta sessizlik”
25 Nisan 2022 11:04
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Oyuncu Hazal Türesan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ses tellerinden ameliyat olduğunu duyurdu.
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Hazal Türesan, bir süredir ses tellerinden rahatsızdı. Geçen cumartesi de bıçak altına yatmak zorunda kaldı.
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Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ses tellerinden operasyon geçirdiğini duyurdu.
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Türesan şunları kaydetti:
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“Dün canım doktorum mucize insanım, ses tellerimden ameliyat etti beni. Mis gibi uyandım. Şimdi bir hafta sessizlik”
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