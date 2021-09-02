Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda'da futbola döndü
02 Eylül 2021 12:23
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Son olarak Çukur dizisinde rol alan Erkan Kolçak Köstendil, gençlik hayalini gerçekleştirdi. Kaleci olmak isteyen 38 yaşındaki oyuncu, Amsterdam Gençlerbirliği takımına transfer oldu.
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Bir dönem Bursaspor altyapısında kalecilik yapan Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda takımlarından Amsterdam Gençlerbirliği'ne transfer oldu.
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Gençliğinde kaleci olma hayali olan başarılı Köstendil, kulüple sözleşmeyi imzalayıp, antrenmanlara çıktı.
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Instagram hesabından fotoğraflarını yayınlayan Köstendil, "Yeni takım, yeni ev ve yeni aile" mesajını yazdı.
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Başrolünde yer aldığı 'Çukur' dizisinin geçtiğimiz haziran ayında final yapmasının ardından ünlü oyuncu eşi Cansu Tosun ve oğlu Marsel'le Hollanda'ya gitmişti.
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Köstendil'in yeni sezonda içine sinen bir proje olmaması halinde, sezonu Amsterdam Gençlerbirliği takımıyla tamamlayacağı öğrenildi.
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Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda'da futbola döndü
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