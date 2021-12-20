Oyuncu Emre Kınay: Türk toplumunun erkeklerinde sıkıntı var, sorumlusu da kadınlar
Ünlü oyuncu Emre Kınay, kadınların çocuklarını iyi yetiştirmesi gerektiğini belirterek "Türk toplumunun erkeklerinde sıkıntı var, sorumlusu da kadınlar" dedi.
20 Aralık 2021 16:24
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Oyuncu Emre Kınay: Türk toplumunun erkeklerinde sıkıntı var, sorumlusu da kadınlar
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Haber Global’de yayınlanan Poster programına konuk olan Emre Kınay, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Sunucu Narmin Balayeva’nın, “Kız babası olmak bir erkeğe ne katar?” sorusu üzerine Emre Kınay çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.
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“Baba için kız evlat, anne için ise erkek evlat bambaşka” diyen Kınay, sözlerine şöyle devam etti:
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"Özellikle biz kentli babalar, kentli anneler gibi yapmıyoruz. Kentli babalar olarak kızlarımızı iyi yetiştiriyoruz. Kırsal da derneklerle, yaşamsal bağlarla kız çocuklarımızı okumaya teşvik ederek medeniyete ulaştırmaya çalışıyoruz."
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“Türk toplumunun erkeklerinde ise sıkıntı var. Yetiştirilme tarzları, kadına bakışları ve sosyal hayatın içinde… O yüzden buradaki sorumluluğu da hiç çekinmeden kadınlara veriyorum. Çocuklarını iyi yetiştirmeleri lazım.”