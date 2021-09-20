Oyuncu Dilara Aksüyek, taciz mesajları atan ve kendisini takip eden kişiden şikayetçi oldu
20 Eylül 2021 13:11
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Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, sosyal medyadan kendisine taciz mesajları atıp ardından evinin önüne gelen kişiden şikayetçi oldu.
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Oyuncu Dilara Aksüyek sosyal medya hesabından arka arkaya mesajlar aldı. Mesajı gönderen kişi, ısrarlı taciz ve tehditlerini sürdürdü.
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Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, aynı şahıs, bir gün sonra oyuncunun kapısına araçla gidip onu gözetlemeye başladı. Takibe başlayan şahıs, gittiği kafede karşısına çıkıp mesajları atanın kendisi olduğunu söyleyince korkuya kapılan Aksüyek, polisi arayıp yardım istedi.
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31 yaşındaki Mehmet A. karakola götürüldü. Aksüyek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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Oyuncu Dilara Aksüyek, taciz mesajları atan ve kendisini takip eden kişiden şikayetçi oldu