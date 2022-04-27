Oyuncu Ceren Moray ile Nicco Brun boşandı
Beş yıl önce dünyaevine giren oyuncu Ceren Moray ile Nicco Brun evliliklerini sonlandırdı
27 Nisan 2022 19:00
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Beş yıl önce dünyaevine giren oyuncu Ceren Moray ile Nicco Brun evliliklerini sonlandırdı
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Son olarak Yalancılar ve Mumları dizisiyle ekranlara gelen Ceren Moray ile Nicco Brun beş yıllık evliliğini noktaladı.
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Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Moray'ın sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Çiftin, evliliklerini yürütemediği ve bu yüzden anlaşmalı olarak ayrılma kararı aldığı öğrenildi.
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Nico Brun ve ailesiyle konuşabilmek için Moray ile annesi Hülya Moray Fransızca dersi almıştı.
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