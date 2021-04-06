Oyuncu Büşra Develi: Benimki cahil cesaretiydi

Büşra Develi, Harper’s Bazaar dergisinin nisan sayısına kapak oldu. Ünlü oyuncu dergiye verdiği röportajda hakkında merak edilenleri anlattı.
36
Hayatımdaki en büyük sürpriz, konservatuvarı kazanmamdı” diyen Develi, “O kadar büyük bir şok yaşadım ki, geçmişten o Büşra’ya baksam inanılmaz hissederdim, çünkü hiç ihtimal vermiyordum. O yaşta kendindeki yeteneği tanımlayamıyorsun, bir karşılaştırma yapamadığın için birinin sana bunu söylemesini bekliyorsun. Birinin, “Evet, sen bunu yapabilirsin” demesiyle başlayan bir yolculuk. O onayı aldığında hiçbir şey seni kolay kolay durduramıyor” diye konuştu.
46
“Konservatuvar sınavına girdiğimde hayatımda bir tane oyun izlemiştim. Benimki cahil cesaretiydi. Oraya gittiğimde 3-4 senedir hazırlanan insanları gördüm. Ben cahil davrandım ama cesur da davrandım” diyen Develi, “Cesur olanları hayatın ödüllendirdiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.
56
“Hiç tanışmadan edilen tatlım, şekerim laflarından o kadar nefret ederim ki... Böyle insanlar çok kişisel alanıma girmiş gibi hissederim. Kişisel sınırları iyi korumak lazım” görüşlerini ifade eden Develi, devamında şunları kaydetti:
66
Çocukken kendimi çok güzel bulurdum ama insanlar beni güzel bulmazdı. Bununla ilgili çok komik bir anım var. 10 yaşındayken, bir arkadaşımla yolda yürürken hangimizin daha güzel olduğunu konuşuyoruz. O kadar eminim ki ondan güzel olduğuma, “Gidip birine soralım” dedim. Bir kadın gördük, “Teyze, hangimiz daha güzeliz” diye sorduk. Arkadaşımı göstererek “İkiniz de çok güzelsiniz ama o daha sürmeli” dedi. O kadar üzülmüştüm ki, o günden sonra hep bu güzellik algısıyla devam etti hayatım; “Çünkü ben sürmeli değilim. Kara kaşlı, kara gözlü değilim.” Üniversiteye kadar böyle düşündüm.