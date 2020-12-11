Oyuncu Birkan Sokullu 1,5 yıllık aşkını anlattı

'Masumlar Apartmanı' dizisi ile gündemde olan Birkan Sokullu, Hello dergisine konuştu.
11 Aralık 2020 19:55
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Aslı Enver’den 2015’te boşanan, Berrak Tüzünataç'la üç yıl aşk yaşayan Birkan Sokullu'nun, bir diğer meslektaşı Dilan Çiçek Deniz'le olan ilişkisi ise kısa sürdü.
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Yaklaşık 1,5 yıldır sosyetik çift Sinem-Kemal Gürkaynak’ın kızları Eda ile birlikte olan oyuncu, ilişkilerini Hello Dergisine anlattı.
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Birkan Sokullu “Başlarda ayrı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadık. Bu bize beraberken anda kalabilmeyi öğretti. Çok keyifli vakit geçirmeye başladık. Pozitif ve mutlu bir enerjimiz var. Birbirimizin hayatını kolaylaştırıyoruz” dedi.
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Eda Gürkaynak ilişkilerinin ilk döneminde New York Üniversitesi’nde öğrenim görüyordu. Çiftin ilişkisi evliliğe doğru gidiyor.