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Oyuncu Ayşegül Çınar: Büyük bir tuzağın içindeyim, belgelerle karşınıza çıkacağım

18 Mart 2021 15:20

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Oyuncu Ayşegül Çınar: Büyük bir tuzağın içindeyim, belgelerle karşınıza çıkacağım

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Arabasında uyuşturucu bulunmasının ardından gözaltı alınan oyuncu Ayşegül Çınar açıklamalarda bulundu.

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Serbest bırakılan ve yargı sürecinin devam ettiğinin altını çizen Çınar, büyük bir uzağın içinde olduğunu söyledi.

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Çınar, “Yargı süreci devam ediyor. Deliller toplandığı için sizinle röportaj yapabiliyorum. Büyük bir tuzağın içindeyim. Dava sonuçlandığında belgelerle karşınıza çıkacağım” dedi.

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Çınar daha önce de eski erkek arkadaşının kendisine komplo kurduğunu belirtmişti.

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Oyuncu Ayşegül Çınar: Büyük bir tuzağın içindeyim, belgelerle karşınıza çıkacağım

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