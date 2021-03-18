Oyuncu Ayşegül Çınar: Büyük bir tuzağın içindeyim, belgelerle karşınıza çıkacağım
18 Mart 2021 15:20
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Oyuncu Ayşegül Çınar: Büyük bir tuzağın içindeyim, belgelerle karşınıza çıkacağım
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Arabasında uyuşturucu bulunmasının ardından gözaltı alınan oyuncu Ayşegül Çınar açıklamalarda bulundu.
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Serbest bırakılan ve yargı sürecinin devam ettiğinin altını çizen Çınar, büyük bir uzağın içinde olduğunu söyledi.
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Çınar, “Yargı süreci devam ediyor. Deliller toplandığı için sizinle röportaj yapabiliyorum. Büyük bir tuzağın içindeyim. Dava sonuçlandığında belgelerle karşınıza çıkacağım” dedi.
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Çınar daha önce de eski erkek arkadaşının kendisine komplo kurduğunu belirtmişti.
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Oyuncu Ayşegül Çınar: Büyük bir tuzağın içindeyim, belgelerle karşınıza çıkacağım
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