Öykü Serter'e İzmir depremi paylaşımlarından dolayı soruşturma açıldı
15 Ocak 2021 12:57
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Ünlü sunucu Öykü Serter'in, İzmir depremi sonrasında iktadırı eleştiren paylaşımları gündem olmuştu.
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Serter attığı bu mesajlardan sonra iktidar çevreleri tarafından hedef gösterilmiş ve ağır şekilde eleştirilmişti. Serter'e o günlerde çok sayıda isimsiz hesaptan hakaret edilmişti.
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Sabah gazetesinin haberine göre, bir vatandaş Öykü Serter'den "Halkı kin ve düşmanlığı sevk etme" suçlamasıyla şikayetçi oldu. Savcılık konuyla ilgili Emniyet birimlerine talimat vererek ön araştırma başlattı.
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Sunucu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatıldı.
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İhbarda Serter'in devlet büyüklerini küçük düşürdüğü, hedef gösterdiği, halkı galeyana getirdiği ileri sürüldü. Emniyet hazırladığı raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.