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Oy pusulaları basın mensuplarına gösterildi

17 Şubat 2017 23:49

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YSK tarafından halk oylamasında kullanılmak üzere bastırılan oy pusulaları basın mensuplarına gösterildi.

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Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) halk oylamasında kullanılmak üzere bastırılan oy pusulaları ve şeffaf sandıkların görüntüleri basınla paylaşıldı.

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Buna göre, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında YSK tarafından bastırılan "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarflar kullanılacak.

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Birleşik oy pusulası beyaz ve kahverengi olacak.

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Beyaz renk üstünde "Evet", kahverengi renk üstünde "Hayır" ibareleri bulunacak.

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Seçmenler, "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak.

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Yurt dışındaki vatandaşlar 27 Mart-9 Nisan tarihlerinde oy verecek.

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Türkiye'de ise seçmenler 16 Nisan'da sandık başında olacak.

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