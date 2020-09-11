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ÖTV zammından sonra en ucuza satılan sıfır otomobiller

Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti. 31 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararın ardından firmalar fiyatlarını güncelledi.

11 Eylül 2020 16:52

154

Son liste fiyatları ile 100 bin liranın altında alınabilecek araç kalmazken, NTV ekibi, 250 bin TL'ye kadar olan modelleri derledi.

254

Citroen- C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel - Kampanyalı fiyatı 157.500 TL

354

Citroen- C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik - Kampanyalı fiyatı 216.000 TL

454

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 163.750 TL

554

Dacia Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp Fiyatı 139.900 TL

654

Dacia Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 Lliste fiyatı 159.900 TL

754

Fiat - EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Kampanyalı Fiyatı 110.900 TL

854

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Kampanyalı Fiyatı 128.900 TL

954

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel Kampanyalı Fiyatı 166.900 TL

1054

FİAT PANDA URBAN 1.2 69 HP Kampanyalı fiyatı 115.900 TL

1154

500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 164.900 TL

1254

FİAT 500X Urban 1.0 120HP Firefly MT Kampanyalı fiyatı 199.900 TL

1354

FİAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA Mayıs ayı kampanyalı fiyatı: 153.900 TL

1454

Ford Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin Kampanyalı Fiyatı 184.400 TL

1554

Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin Liste fiyatı 193.600 TL

1654

Ford Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 6 İleri Manuel Benzin Liste fiyatı 210.000 TL

1754

Honda - Civic Sedan 1.6L Elegance Otomatik Benzin Kampanyalı fiyatı 209.600 TL

1854

Hyundai - Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Liste fiyatı 130.070 TL

1954

Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli) Liste fiyatı 167.400 TL

2054

Hyundai Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli) Liste fiyatı 184.300 TL

2154

Kia - Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik 2020 model kampanyalı fiyatı 141.100 TL

2254

YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool Kampanyalı iyatı 139.900 TL

2354

Ceed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS Kampanyalı fiyatı 174.900 TL

2454

YENİ STONIC 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool Kampanyalı fiyatı 199.900 TL

2554

Kia Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS Kampanyalı fiyatı 213.900 TL

2654

MINI 3 KAPI Otomatik Benzin Pure / 1499 / 136BG Fiyatı 279.404 TL

2754

MITSUBISHI - Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT Fiyatı 159.850 TL

2854

Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT Fiyatı 225.250 TL

2954

NİSSAN Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia Kampanyalı fiyatı 161.400 TL

3054

NISSAN QASHQAI 1.3 DIG-T 160 DCT Visia Liste fiyatı 292.100 TL Kampanyalı fiyatı 224.300 TL

3154

OPEL Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Fiyatı 144.900 TL

3254

OPEL Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP Fiyatı 165.900 TL

3354

Yeni ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition Fiyatı 199.900 TL

3454

CROSSLAND X 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essentia Fiyatı 199.300 TL

3554

PEUGEOT 208 SIGNATURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp Liste fiyatı 177.500 TL

3654

301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp Liste fiyatı 167.900 TL

3754

308 STYLE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik Fiyatı 221.786 TL

3854

RENAULT Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg Liste fiyatı 133.900 TL

3954

RENAULT Clio Joy 0.9 TCe 90 bg Liste fiyatı 120.900 TL

4054

RENAULT Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg Liste fiyatı 124.900 TL

4154

RENAULT Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg Fiyatı 129.900 TL

4254

RENAULT Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Fiyatı 183.900 TL

4354

Megane HB Touch 1.3 TCe EDC 140 bg Fiyatı 225.900 TL

4454

SEAT IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Liste fiyatı 179.500 TL

4554

LEON 1.5 EcoTSI ACT 130 HP S&S FR Liste Fiyatı 219.500 TL

4654

ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence Fiyatı 219.500 TL

4754

SKODA Skoda Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite Liste Fiyatı 209.900 TL

4854

SUZUKİ Swift 1.2 GL AT 90 HP (Tek Renk) Otomatik Benzinli Liste fiyatı 176.900 TL

4954

Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP Fiyatı 224.994 TL

5054

TOYOTA Yeni Corolla 1.6 Vision Liste fiyatı 161.800 TL COROLLA Hybrid Dream e-CVT Liste fiyatı 224.600 TL

5154

Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S Fiyatı 215.600 TL

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Yeni Toyota C-HR 1.2 Turbo 4x2 Flame Kampanyalı fiyatı 199.950 TL Yeni Toyota C-HR Hybrid 4x2 Flame e-CVT ÖTV Teşvikli Liste Fiyatı 224.850 TL

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VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline Liste fiyatı 165.900 TL

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Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus Liste fiyatı 192.200 TL

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