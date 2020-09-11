ÖTV zammından sonra en ucuza satılan sıfır otomobiller
Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti. 31 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararın ardından firmalar fiyatlarını güncelledi.
11 Eylül 2020 16:52
154
Son liste fiyatları ile 100 bin liranın altında alınabilecek araç kalmazken, NTV ekibi, 250 bin TL'ye kadar olan modelleri derledi.
254
Citroen- C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel - Kampanyalı fiyatı 157.500 TL
354
Citroen- C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik - Kampanyalı fiyatı 216.000 TL
454
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 163.750 TL
554
Dacia Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp Fiyatı 139.900 TL
654
Dacia Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 Lliste fiyatı 159.900 TL
754
Fiat - EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Kampanyalı Fiyatı 110.900 TL
854
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Kampanyalı Fiyatı 128.900 TL
954
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel Kampanyalı Fiyatı 166.900 TL
1054
FİAT PANDA URBAN 1.2 69 HP Kampanyalı fiyatı 115.900 TL
1154
500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 164.900 TL
1254
FİAT 500X Urban 1.0 120HP Firefly MT Kampanyalı fiyatı 199.900 TL
1354
FİAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA Mayıs ayı kampanyalı fiyatı: 153.900 TL
1454
Ford Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin Kampanyalı Fiyatı 184.400 TL
1554
Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin Liste fiyatı 193.600 TL
1654
Ford Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 6 İleri Manuel Benzin Liste fiyatı 210.000 TL
1754
Honda - Civic Sedan 1.6L Elegance Otomatik Benzin Kampanyalı fiyatı 209.600 TL
1854
Hyundai - Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Liste fiyatı 130.070 TL
1954
Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli) Liste fiyatı 167.400 TL
2054
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli) Liste fiyatı 184.300 TL
2154
Kia - Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik 2020 model kampanyalı fiyatı 141.100 TL
2254
YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool Kampanyalı iyatı 139.900 TL
2354
Ceed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS Kampanyalı fiyatı 174.900 TL
2454
YENİ STONIC 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool Kampanyalı fiyatı 199.900 TL
2554
Kia Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS Kampanyalı fiyatı 213.900 TL
2654
MINI 3 KAPI Otomatik Benzin Pure / 1499 / 136BG Fiyatı 279.404 TL
2754
MITSUBISHI - Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT Fiyatı 159.850 TL
2854
Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT Fiyatı 225.250 TL
2954
NİSSAN Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia Kampanyalı fiyatı 161.400 TL
3054
NISSAN QASHQAI 1.3 DIG-T 160 DCT Visia Liste fiyatı 292.100 TL Kampanyalı fiyatı 224.300 TL
3154
OPEL Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Fiyatı 144.900 TL
3254
OPEL Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP Fiyatı 165.900 TL
3354
Yeni ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition Fiyatı 199.900 TL
3454
CROSSLAND X 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essentia Fiyatı 199.300 TL
3554
PEUGEOT 208 SIGNATURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp Liste fiyatı 177.500 TL
3654
301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp Liste fiyatı 167.900 TL
3754
308 STYLE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik Fiyatı 221.786 TL
3854
RENAULT Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg Liste fiyatı 133.900 TL
3954
RENAULT Clio Joy 0.9 TCe 90 bg Liste fiyatı 120.900 TL
4054
RENAULT Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg Liste fiyatı 124.900 TL
4154
RENAULT Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg Fiyatı 129.900 TL
4254
RENAULT Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Fiyatı 183.900 TL
4354
Megane HB Touch 1.3 TCe EDC 140 bg Fiyatı 225.900 TL
4454
SEAT IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Liste fiyatı 179.500 TL
4554
LEON 1.5 EcoTSI ACT 130 HP S&S FR Liste Fiyatı 219.500 TL
4654
ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence Fiyatı 219.500 TL
4754
SKODA Skoda Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite Liste Fiyatı 209.900 TL
4854
SUZUKİ Swift 1.2 GL AT 90 HP (Tek Renk) Otomatik Benzinli Liste fiyatı 176.900 TL
4954
Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP Fiyatı 224.994 TL
5054
TOYOTA Yeni Corolla 1.6 Vision Liste fiyatı 161.800 TL COROLLA Hybrid Dream e-CVT Liste fiyatı 224.600 TL
5154
Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S Fiyatı 215.600 TL
5254
Yeni Toyota C-HR 1.2 Turbo 4x2 Flame Kampanyalı fiyatı 199.950 TL Yeni Toyota C-HR Hybrid 4x2 Flame e-CVT ÖTV Teşvikli Liste Fiyatı 224.850 TL
5354
VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline Liste fiyatı 165.900 TL
5454
Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus Liste fiyatı 192.200 TL
© Tüm hakları saklıdır.