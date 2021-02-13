Otomotivde kış kampanyaları

Koronavirüs salgını gölgesinde geçen 2020 yılında otomotiv sektörü beklenilenin üzerinde gerçekleşen satışlarla dikkat çekti. 2021 yılına da hızlı başlayan sektörde markalar, şubat ayına özel 'kış kampanyalarını' yayımladılar. İşte otomobil alacaklar için tüm markaların bu aya özel kampanyaları...
13 Şubat 2021 09:52
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Fiat, ailelerin tercihi olan 500L'ye özel bir kampanyayı hayata geçiriyor. Kampanyada 500L modelleri 183 bin 100 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
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Honda Civic Sedan modellerinde ise şubat ayında 90 bin TL'lik kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranı ile 12 ay taksit seçeneği sunuluyor.
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Hyundai Assan yeni kampanyaya göre, i10 modelinde 6 ay sonra ödeme imkanı sunuyor. Güney Koreli marka üstelik 4.000 TL'ye varan indirim de yapıyor.
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Fiat Professional, Şubat ayında avantajlı kampanyalarla tüketiciye destek olmayı amaçlıyor. Ay boyunca Pratico, Doblo ve Fiorino modelleri için 100 Bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanım imkânı sağlıyor
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Jeep'in Şubat ayına özel kampanyasında, Renegade ve Compass modelleri 232 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 100 Bin TL'ye 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.
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KIA, şubat ayına özel Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunarken; Picanto, Rio, Stonic, Ceed modellerinde ise 50 bin TL'ye 18 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuyor.
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Türkiye tanıtımına özel olarak yeni Opel Crossland modeline 216.900TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunuyor. Şubat ayında yeni Opel Crossland modelinde lansmana özel 150.000 TL kredi için 12 ay yüzde 0 faiz imkanına ek ayda 2.500 TL'den başlayan taksit seçeneği sunuluyor.
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2020 yılını segmentinde ikinci sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Corsa'ya ise şubat ayında, 75.000 TL kredi için 12 ay yüzde 0 faiz imkanına ek ayda 2.500 TL'den başlayan taksitlerle ve 172.900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.
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Fransız otomotiv devi Peugeot’un son yıllardaki en önemli model olan 3008, 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajına sahip. Ayrıca markanın en büyük SUV modeli olan 5008’de ise 120 bin TL’ye 24 ay boyunca yüzde sıfır faiz uygulanıyor.
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Yeni Peugeot 308'de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229.200 TL’den başlayan fiyatlar ve 120.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı tüketiciye sunuluyor.
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Suzuki, Swift Hibrit ve Vitara için şubat ayına özel kampanyalar sunuyor. Swift Hibrit, 80 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajına ek olarak 199 bin 900 TL'den başlayan otomatik vitesli versiyon fiyatıyla otomobil severleri bekliyo
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2021 model tüm Corolla ve C-HR modelleri ile 2020 model tüm Corolla, C-HR, Corolla Hatchback ve Yaris modellerine Toyota Finans çatısı altında ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 finansman oranı ile sahip olunabilecek.