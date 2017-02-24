Otomobil koleksiyonuyla bilinen Cem Yılmaz, resim koleksiyoneri olma yolunda
24 Şubat 2017 17:34
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Sanat eserlerine olan merakı, Cem Yılmaz’ı hatırı sayılır bir koleksiyonun sahibi yaptı. Ünlü komedyen, ABD’den Ermenistan’a kadar çeşitli ülkelerin sanatçılarının eserlerine yatırım yapıyor.
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İnternet ortamından takip ettiği sanatçıların eserlerini koleksiyonuna katan Yılmaz, aldığı eserleri evinin ve ofisinin duvarlarına asıyor.
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Haber Türk'ün haberine göre; ünlü komedyenin koleksiyonunda 31 yaşındaki ABD’li Andrea Kowch, 56 yaşındaki Ermeni sanatçı Daron Mouradian, 53 yaşındaki İngiliz sanatçı Colin Christian ve 1988’de vefat eden ABD’li Jean-Michel Basquiat’ın da aralarında bulunduğu birçok ismin eserleri yer alıyor.
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Yılmaz, Türkiye’den ise Çağatay Odabaş ile Emre Yusufi’nin eserlerini yakından takip ediyor.
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Grafik tasarımlarıyla tanınan Emre Yusufi’nin bu tablosu Yılmaz’ın en sevdiği çalışmalardan biri.
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Ünlü komedyen, eserlerini kendi duyguları ve deneyimlerinden esinlenerek yaratan Andrea Kowch’un bu tablosunuinternet üzerinden alıp koleksiyonuna katmıştı.
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Alexander Johnston Musgrove imzalı tablo, Cem Yılmaz’ın evinin duvarını süslüyor.
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İşte Yılmaz'ın satın aldığı bilinen eserlerden iki tanesi....