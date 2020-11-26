Otomobil devlerinin Türkiye'de satışa çıkan yeni modelleri
2020 yılında Koronavirüs sürecinde otomotiv üreticileri yeni modellerini piyasaya fuarlar ve tanıtımlar yerine online mecralardan sundu.
26 Kasım 2020 12:30
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Yeni modellerin bazıları Türkiye yollarına çıkarken bazılarının ise yıl içinde piyasada olması bekleniyor. İşte 2020 yılında Türkiye'de satışa çıkan yeni modeller:
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Toyota Yaris - 2020'de Türkiye'ye gelen son araç 2019'un Ekim ayında tanıtılan yeni Toyota Yaris oldu.
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Yaris, benzinlide dört, hibrit seçenekteyse üç donanım paketine sahip. Fiyatları ise benzinli seçenek 209.100 TL'den, hibrit ise 299.200 TL'den başlıyor.
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Reunault Captur - İlk kez lanse edildiği 2013 yılından beri satışta olan Reunault Captur yenilendi.
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Ülkemize Joy, Touch ve Icon donanım seviyeleriyle gelen Yeni Captur, 211.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
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SEAT Ateca - 2016 yılındaki lansmanından bu yana SEAT’ın en başarılı modellerinden biri haline gelen Ateca yenilendi. Türkiye’de FR ve XPERIENCE olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde satışa sunulan Yeni Ateca 1.5 EcoTSI DSG 150 beygir motor seçeneği ile bayilerdeki yerini aldı.
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Yeni Ateca Xperience ve FR modelleri 369.000 TL'den satışta.
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Makyajlı Peugeot 3008 - Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan Makyajlı Peugeot 3008 Türkiye'de satışa sunuldu.
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Teknik olarak büyük değişikliğe sahip olmayan aracın dış görünüşü yenilendi.
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Porsche Taycan - Porsche’nin tamamen elektrikli ilk spor otomobili Taycan, Doğuş Otomotiv güvencesi ile Türkiye’ye geldi. Taycan 4S, Turbo ve Turbo S modelleri Türkiye’nin 7 noktasındaki Porsche Yetkili Satıcıları’nda beğeniye sunuldu.
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Taycan’ın satışa sunulması ile Porsche Türkiye’nin tarihinde de yeni bir sayfa aralandığını söyleyen Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, Porsche AG’nin elektromobilite üzerine stratejisi paralelinde 2025 yılından itibaren teslim edilen Porsche modellerinin yüzde 50'den fazlasının elektrikli olacağını iletti.
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Mercedes-Benz E-Serisi Coupe ve Cabriolet - Yeni E-Serisi Coupe ve Cabriolet, E 300 olarak adlandırılan, 9G-TRONIC otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu, EQ Boost adındaki 48 Volt beslemeli marş-jeneratörü destekli, 2.0 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli benzinli motorlara sahip.
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E 300 Coupe 1 milyon 355 bin TL başlangıç fiyatıyla, E 300 Cabriolet ise 1 milyon 558 bin TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuldu.
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HYUNDAİ İ20 - Ağustos ayı sonunda üretimine başlanan Yeni i20, gerçekleştirilen lansmanla Türkiye’de satışa sunuldu.
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İlk kez 2008 yılında tanıtılan ve 2010 yılından itibaren Türkiye’de üretimine başlanan Hyundai i20, çeşitli motor seçenekleriyle birlikte yenilendi.
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Volkswagen Tiguan - Volkswagen'in en çok tercih edilen SUV modeli Tiguan teknolojik iyileştirmelerle yenilendi.
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Geçen seneki 911 bin üretim adediyle, dünya genelinde en başarılı Volkswagen modeli olan Tiguan, yenilenen tasarımı, ileri sürüş destek, bilgi-eğlence ve klima kontrol sistemleriyle, Volkswagen Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu.
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Toyota Hilux - Sadece 2.4 litre hacimli turbo dizel motor seçeneği bulunacak Hilux, 150 beygir güç, 400 Nm tork üretiyor. Aracın iki ve dört çeker seçenekleri 6 ileri vitesli manuel veya otomatik şanzımanla alınabilecek.
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Hilux'un fiyatları 252.000 TL'den başlıyor.
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Aston Martin SUV - İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin, tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX İstanbul'a giriş yaptı.
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Araç 575 Bin eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
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MERCEDES-BENZ Sedan - Yeni E-Serisi Sedan, 20 Ağustos itibarıyla E 200 d, E 220 d 4MATIC ve E 63 S4MATIC+ motor seçenekleri ve Edition 1 paketiyle 754.500 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.
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MERCEDES-BENZ Sedan
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SKODA SCALA - Çekyalı otomotiv üreticisi Skoda'nın yeni modeli Scala da Türkiye yollarına çıktı.
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Skoda Scala, Türkiye’de ilk etapta Elite ve Premium donanım seviyeleriyle satışa çıktı.
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FORD KUGA - Ford’un Avrupa’da en çok satan SUV modeli olan ve geçtiğimiz yıl yeni nesline kavuşan Kuga Türkiye'de.
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Yeni Kuga 269.300 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.
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SKODA KAMİQ -Skoda, Türkiye'de SUV ürün gamına Kamiq modelini de ekledi. İsmini, eskimoların "her duruma kusursuz uyum sağlayan" bir şeyi tanımlamak için kullandığı kelimeden alan yeni model, 197 bin 600 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
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SKODA KAMİQ
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Ford Puma - Türkiye'de 'Style' ve 'ST-Line' donanımları ile satışa sunulan Yeni Ford Puma, Style donanımda 1.0 litre hacimli EcoBoost motorun 95 beygir gücündeki versiyonu ve 6 ileri vitesli manuel şanzımanıyla sunuluyor.
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Yeni Puma Türkiye'de 192.500 TL liste fiyatıyla satışta.
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MERCEDES-BENZ GLB - Mercedes-Benz’in Premium kompakt sınıfta yedi kişiye kadar genişletilebilen bir iç mekân sunan ilk SUV modeli yeni GLB’nin Türkiye lansmanı dijital olarak gerçekleştirildi.
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Yeni GLB 433.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.
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YENİ LAND ROVER DEFENDER - Yeni Land Rover Defender, 4 Temmuz itibariyle Türkiye'de satışa çıktı.
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LAND ROVER DEFENDER
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MERCEDES-BENZ GLA - Mercedes-Benz’in kompakt SUV sınıfındaki ilk modeli olan GLA, tamamen yenilenen ikinci jenerasyonu ile Temmuz ayından itibaren Türkiye’de satışa sunuldu.
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MERCEDES-BENZ GLA
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LEXUS RX - İlk kez 1998 yılında dünyanın ilk lüks SUV’si olarak tanıtılan RX, yenilenerek Türkiye’de satışa sunuldu.
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RX modeli 801.102 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.
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RENAULT CLİO - Yeni Clio, Türkiye'de Joy, Touch ve Icon olmak üzere üç donanım seviyesi ile satışta.
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Yeni Clio'nun başlangıç fiyatı 121.000 TL.
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MINI ELECTRİC - MINI’nin, uzun süredir heyecanla beklenen yüzde 100 elektrikli ilk seri üretim modeli MINI Electric, Türkiye’deki satışa sunuldu.
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MINI ELECTRİC
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TOYOTA COROLLA HATCHBACK - Toyota uzun yıllar boyunca hatchback modelini Auris adıyla satışa sunmuştu.
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Ancak yeni Corolla ailesi bu geleneği bozdu ve hatchback modeli Corolla adıyla 2020 model olarak geri döndü.
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BMW 2 SERİSİ GRAN COUPE - Bavyeralı markanın 2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe modeli Türkiye'de satışta.
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Model 338.100 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
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HYUNDAİ İ10 - 2020 model Hyundai i10 Türkiye’ye giriş yaptı.
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Önceki modele göre hem tasarım hem de altyapı anlamında iyileşen yeni i10, 3,67 metre uzunluğa ve 1,68 metre genişliğe sahip.
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JEEP COMPASS - Yeni Compass model ailesi içinde 150 HP gücündeki 1.3 litrelik benzinli motor ve 6 ileri çift kavramalı (DDCT) otomatik şanzımanla kombine edilmiş versiyon dikkat çekiyor.
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Compass’ın, 120 HP’lik 1.6 litrelik dizel motor ve manuel şanzımanlı versiyonu da eşzamanlı olarak satışa sunuldu.
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OPEL CORSA - Markanın küçük sınıftaki temsilcisi Türkiye’de 1 Mart’ta satışa sunuldu.
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Bugüne kadar üretilen en verimli, modern ve dinamik Corsa’nın dünya tanıtımı ise Eylül 2019’da Frankfurt Otomobil Fuarında yapıldı.