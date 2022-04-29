Otel yataklarının üzerindeki o örtü aslında ne işe yarıyor?
Otel odasında, yatağın ayakucunda uzanan kumaş parçasının kullanım açısından pek çok anlamı var.
29 Nisan 2022 17:22
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Otel odasında, yatağın ayakucunda uzanan kumaş parçasının kullanım açısından pek çok anlamı var.
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Yatağa ayakkabı ile uzanan konukların beyaz çarşafları kirletmesinin, çarşafta leke kalmasının önüne geçer. Ayak ucunda yer aldığı için sadece çarşafları değil, beyaz yorganları ve beyaz battaniyeleri de koruyucu bir örtü görevi görür.
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Chip.de'ye göre ise genellikle yatak çarşaflarıyla zıt bir renge sahiptir ve anahtarlar, cep telefonunuz gibi küçük eşyaları kaybetmenizi engeller. Otel misafirleri genellikle eşyalarını taşındıktan sonra yatağın üzerine bırakır. Bu sayede anahtar ve benzeri eşyalar daha kolay göze çarpar.
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Bu örtüler genellikle otel odasının renkleri ve atmosferiyle uyumludur. Oda daha çekici ve temiz görünür. Boyutları küçüktür, bu da süslü örtüler kadar pahalı olmadığı anlamına gelir. Bu da pek çok öğeyi değiştirmeden yatak takımını daha çekici göstermek için uygun bir seçenek haline getirir.