“Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri çöpten çıktı” iddiası

Cumhurbaşkanlığı'nın ihbarı üzerine, İstanbul Kadıköy’de bir sahafçıya düzenlenen operasyonda Osmanlı arşivindeki kayıp 12 'Kadı Hücceti' ele geçirildi. Sahafın sahibi, kayıp 12 'Kadı Hücceti'ni Kastamonu'da çöpte bulduğunu ve 25 yıl boyunca muhafaza ettiğini iddia etti.
Cumhurbaşkanlığı'nın ihbarı üzerine İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri L.S. isimli sahafın Kadıköy Caferağa'daki işyerine operasyon düzenledi.
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2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 12 adet Kadı Hücceti bu sahaf dükkanında ele geçirildi.
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Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri tarafından aranan tarihi belgelerin, Kastamonu Vilayeti Cide Kazasında görevli Kadılar tarafından görülen davalara ait kararlara ait olduğu, "Kadı Sicili/Şeriye" olarak adlandırıldığı bildirildi.
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L.S. ifadesinde belgeleri çalmadığını, Kastamonu'da bir çöp kutusunun içinde bulduğunu ileri sürdü. Bu tarihi belgeleri satmadığını, 25 yıl boyunca muhafaza ettiğini savunan L.S., neden yetkililere bilgi vermediği konusunda ise herhangi bir bilgi vermedi.
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Eserlerin önemli ve değerli tarihi belgeler olduğunu fark edince saklamaya karar verdiğini belirtti. L.S., emniyetteki ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. (DHA)