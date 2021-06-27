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Osmaniye’de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle bazı evler tahliye edildi. İtfaiye tarafından kontrol altına alınan yangında 4 hektar orman ile bölge halkının bahçelerindeki ağaçlar zarar gördü.

27 Haziran 2021 15:42

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kaypak Köyü’ndeki ormanlık arazide öğle saatlerinde yangın çıktı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

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Alevlerin bazı evlere sıçrama ihtimaline karşı yerleşim yerleri tahliye edildi.

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Yangın, saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 4 hektar orman ile bölge halkının bahçelerindeki ağaçlar zarar gördü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Osmaniye’de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi

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Osmaniye’de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi

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Osmaniye’de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi

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Osmaniye’de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi

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Osmaniye’de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi

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Osmaniye’de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi

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