Oscar Ödül Töreni'nin reytinglerini arttırma çabaları başarılı oldu mu?
30 Mart 2022 12:40
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Her sene olduğu gibi bu yılda ABC kanalı tarfından yayınlanan Oscar Ödül Töreni'nin reytingleri geçen yıla kıyasla arttı ancak yine de eski günlerdeki reytinglerine ulaşamadı.
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Bu yılın ödül töreninde, sunucusuz geçen üç yılın ardından sunuculu formata dönme, 8 ödül kategorisini canlı yayından çıkarma, seyirci oylamasına yer verme gibi bir dizi karar uygulandı. Bunların hepsi son yıllarda düşen Oscar reytinglerini yeniden arttırmak için olsa da çok başarılı olmadı. Tören, seyirciler ve bizzat sinema sektörünün içinde yer alan birçok kişi tarafından sıkıcı olmakla eleştirildi.
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Beyazperde'nin haberine göre, geçen yıl Koronavirüs pandemisinin gölgesinde, kırmızı halısız ve adaylar haricinde konuğun olmadığı sade bir tören düzenlenmişti. Bu görkeminden uzak ödül töreni, Oscar tarihinde en az reyting alan tören oldu ve yalnızca 10 milyon kişi tarafından izlendi.
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Bu sene kırmızı halıyla ve davetliler ile birlikte alıştığımız Oscar görüntüleri geri geldi. Törenin reytingleri geçen yıla kıyasla yüzde 56 oranında artış gösterdi ve yaklaşık 15.4 milyon kişi tarafından izlendi. Fakat yine de bu yılın töreni, Oscar tarihindeki en az reyting alan 2. tören oldu.
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Pandemi öncesinde Oscar törenleri ortalama 20 milyon seyirci tarafından canlı olarak izleniyordu.