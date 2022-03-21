Oscar'ın habercisi PGA ödüllerinde kazananlar belli oldu
21 Mart 2022 10:35
19
Oscar Töreni'ne bir hafta kala, en önemli ödüllerden olan Yapımcılar Birliği (PGA) Ödülleri sahiplerini buldu. İşte PGA Ödülleri'nin kazananları:
39
En İyi Animasyon Encanto
49
En İyi Belgesel Summer of Soul
59
En İyi Drama Dizisi Succession
69
En İyi Komedi Dizisi Ted Lasso
79
En İyi Mini Dizi Mare of Easttown
89
En İyi TV Filmi Tom Petty, Somewhere You Feel Free: The Making of Wildflowers
99
En İyi TV Belgeseli The Beatles: Get Back
© Tüm hakları saklıdır.