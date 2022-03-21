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Oscar'ın habercisi PGA ödüllerinde kazananlar belli oldu

21 Mart 2022 10:35

19

Oscar Töreni'ne bir hafta kala, en önemli ödüllerden olan Yapımcılar Birliği (PGA) Ödülleri sahiplerini buldu. İşte PGA Ödülleri'nin kazananları:

29

En İyi Film CODA

39

En İyi Animasyon Encanto

49

En İyi Belgesel Summer of Soul

59

En İyi Drama Dizisi Succession

69

En İyi Komedi Dizisi Ted Lasso

79

En İyi Mini Dizi Mare of Easttown

89

En İyi TV Filmi Tom Petty, Somewhere You Feel Free: The Making of Wildflowers

99

En İyi TV Belgeseli The Beatles: Get Back

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