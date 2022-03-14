'Oscar'ın habercisi' BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu; işte tüm kazananlar...
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu. Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törende 'The Power Of Dog', En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini alırken, 'Dune' 4 dalda ödüle layık görüldü. İşte tüm kazananlar...
14 Mart 2022 11:55
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İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu. Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törende 'The Power Of Dog', En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini alırken, 'Dune' 4 dalda ödüle layık görüldü. İşte tüm kazananlar...
221
EN İYİ FİLM: The Power Of The Dog
321
EN İYİ KADIN OYUNCU: Joanna Scanlan (After Love)
421
EN İYİ ERKEK OYUNCU: Will Smith (King Richard)
521
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Ariana DeBose (West Side Story)
621
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Troy Kotsur (Coda)
721
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO: Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)
821
EN İYİ BELGESEL: Summer Of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)
921
EN İYİ İNGİLİZ FİLMİ: Belfast
1021
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İNGİLİZ FİLMİ: Belfast
1121
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ: Greig Fraser (Dune)
1221
EN İYİ UYARLAMA SENARYO: Coda (Sian Heder)
1321
EN İYİ ANİMASYON FİLMİ: Encanto
1421
EN İYİ YABANCI FİLM: Drive My Car
1521
EN İYİ KURGU: No Time To Die
1621
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI: Dune
1721
EN İYİ GÖRSEL EFEKT: Dune
1821
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ: The Eyes Of Tammy Faye
1921
EN İYİ SES: Dune (Hans Zimmer) EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK : Dune
2021
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İNGİLİZ MÜZİSYEN VE YÖNETMEN: Jeymes Samuel (The Harder They Fall)