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'Oscar'ın habercisi' BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu; işte tüm kazananlar...

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu. Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törende 'The Power Of Dog', En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini alırken, 'Dune' 4 dalda ödüle layık görüldü. İşte tüm kazananlar...

14 Mart 2022 11:55

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İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu. Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törende 'The Power Of Dog', En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini alırken, 'Dune' 4 dalda ödüle layık görüldü. İşte tüm kazananlar...

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EN İYİ FİLM: The Power Of The Dog

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EN İYİ KADIN OYUNCU: Joanna Scanlan (After Love)

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EN İYİ ERKEK OYUNCU: Will Smith (King Richard)

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EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Ariana DeBose (West Side Story)

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EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Troy Kotsur (Coda)

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EN İYİ ORİJİNAL SENARYO: Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

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EN İYİ BELGESEL: Summer Of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

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EN İYİ İNGİLİZ FİLMİ: Belfast

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EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İNGİLİZ FİLMİ: Belfast

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EN İYİ SİNEMATOGRAFİ: Greig Fraser (Dune)

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EN İYİ UYARLAMA SENARYO: Coda (Sian Heder)

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EN İYİ ANİMASYON FİLMİ: Encanto

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EN İYİ YABANCI FİLM: Drive My Car

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EN İYİ KURGU: No Time To Die

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EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI: Dune

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EN İYİ GÖRSEL EFEKT: Dune

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EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ: The Eyes Of Tammy Faye

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EN İYİ SES: Dune (Hans Zimmer) EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK : Dune

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EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İNGİLİZ MÜZİSYEN VE YÖNETMEN: Jeymes Samuel (The Harder They Fall)

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YÜKSELEN YILDIZ ÖDÜLÜ: Lashana Lynch

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