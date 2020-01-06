'Oscar'ın habercisi' 77. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen 77. Altın Küre Ödülleri'nde TV ve dizi dünyasının en iyileri belirlendi. Törene Chernobyl, Once Upon a Time in Hollywood ve Joker damgasını vurdu.
06 Ocak 2020 07:57
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Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen 77. Altın Küre Ödülleri'nde TV ve dizi dünyasının en iyileri belirlendi. Törene Chernobyl, Once Upon a Time in Hollywood ve Joker damgasını vurdu.
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Oscar'ın habercisi gözüyle de bakılan Altın Küre Ödülleri (Golden Globe Awards) Ricky Gervais'in sunuculuğunda gerçekleşti. İşte kazananlar...
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En iyi film (Drama): 1917
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En iyi film (Müzikal veya komedi): Once Upon a Time in Hollywood
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En iyi erkek oyuncu (Drama): Joaquin Phoenix, Joker
621
En iyi kadın oyuncu (Drama): Renée Zellweger, Judy
721
En iyi kadın oyuncu (Müzikal veya komedi) : Awkwafina, The Farewell
821
En iyi erkek oyuncu (Müzikal veya komedi): Taron Egerton, Rocketman
921
En iyi yardımcı erkek oyuncu (Müzikal veya drama): Brad Pitt, Once Upon A Time In Hollywood
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En iyi yardımcı kadın oyuncu (Dram) : Laura Dern, Marriage Story
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En iyi dizi (Dram): Succession
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En iyi dizi (Müzikal veya komedi): Fleabag
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En iyi mini dizi: Chernobyl
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En iyi yabancı film: Parasite
1521
En iyi kadın dizi oyuncusu (Drama): Olivia Colman, The Crown
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En iyi erkek dizi oyuncusu (Drama): Brian Cox, Succession
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En iyi kadın mini dizi oyuncusu: Michelle Williams, Fosse/Verdon
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En iyi yönetmen: Sam Mendes, 1917
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En iyi senaryo: Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino
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En iyi kadın dizi oyuncusu (Müzikal veya komedi) : Phoebe Waller-Bridge, Fleabag
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En iyi orjinal şarkı: Joker, Hildur Guðnadóttir
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