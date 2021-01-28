Oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'a konuk oluyor
28 Ocak 2021 16:52
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İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan 'İbo Show' programının 30 Ocak Cumartesi akşamı konukları belli oldu.
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Programın 30 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümüne Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal, Doğa Rutkay ve oryantal Didem konuk oluyor.
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Dokuz yıl önce İbrahim Tatlıses'in programında boy göstermeye başladıktan sonra şöhreti yakalayan oryantal Didem, kısa sürede Tatlıses'in gözdesi olmuş ve Asena'yı tahtından etmişti.
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Didem, yıllar sonra programda danslarıyla boy gösterecek.
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"Covid-19 salgını nedeniyle dört aydır işsiz kaldığı için arabasını satacağı" haberleriyle gündem olan Didem Kınalı, “Evet, biraz daha dayanabilirim hazıra dağ dayanmaz. Dört aydır çalışmıyorum. Ama ilerde ne olur, Allah bilir. Ama şu an çok şükür arabamı satacak bir konumda değilim. Ben anneme yeğenlerime ve kendime bakıyorum o yüzden çalışmam lazım” demişti.
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İbo Show’ programı ile tanınan Kınalı, “Bu dönemde İbrahim Bey sizi aradı mı?” sorusuna Didem Kınalı, “Hayır aramadı, onun da kendisine göre sorunları vardır elbet” cevabını vermişti.