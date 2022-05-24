Oryantal Didem Kınalı, sokağa tezgâh açtı
Giysi ve ayakkabılarını sokak hayvanları yararına sattı
24 Mayıs 2022 10:39
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Oryantal Didem Kınalı, sokağa tezgâh açtı
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Oryantal Didem Kınalı, giysi ve ayakkabılarını sokak hayvanları yararına sattı.
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Hürriyet’ten Sayit Durmaz’ın haberine göre, sokak hayvanlarına yönelik yardım kampanyasına destek veren Kınalı, Cihangir’de sokakta satış yaptı.
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Geçen ay kedisini kaybeden Kınalı, hayvanları çok sevdiğini ve kazancının yarısını Cihangir sokaklarındaki kedi köpekler için harcadığını söyledi.
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