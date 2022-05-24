T24 LogoT24 Logo

Oryantal Didem Kınalı, sokağa tezgâh açtı

Giysi ve ayakkabılarını sokak hayvanları yararına sattı

24 Mayıs 2022 10:39

14

Oryantal Didem Kınalı, sokağa tezgâh açtı

24

Oryantal Didem Kınalı, giysi ve ayakkabılarını sokak hayvanları yararına sattı.

34

Hürriyet’ten Sayit Durmaz’ın haberine göre, sokak hayvanlarına yönelik yardım kampanyasına destek veren Kınalı, Cihangir’de sokakta satış yaptı.

44

Geçen ay kedisini kaybeden Kınalı, hayvanları çok sevdiğini ve kazancının yarısını Cihangir sokaklarındaki kedi köpekler için harcadığını söyledi.

Didem Kınalısokaktezgahsatışsokak hayvanları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24