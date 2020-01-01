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Ortaköy'den yılbaşı kutlamaları fotoğrafları

01 Ocak 2020 00:47

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Ortaköy'den yılbaşı kutlamaları fotoğrafları

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Yılbaşı kutlamaları için Ortaköy Meydanı'nı tercih eden vatandaşlar yeni yıla havai fişek gösterisi eşliğinde girdi. DJ performansıyla doyasıya eğlenen vatandaşlar coşku dolu anlar yaşadı.

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Yılbaşı kutlamaları için Ortaköy Meydanı'nı tercih eden binlerce vatandaş yeni yıla ‘merhaba’ dedi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle 10'dan geriye sayan vatandaşlar yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı.

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Havai fişek gösterisi eşliğinde 2020'yi karşılayan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. DJ performansıyla doyasıya eğlenen binlerce vatandaş coşku dolu anlar yaşadı.

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Ortaköy'den yılbaşı kutlamaları fotoğrafları

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