Ordu'da 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ikinci lahit bulundu
Ordu'nun Fatsa ilçesinde kazı çalışmalarının devam ettiği alanda, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ikinci lahit bulundu.
27 Eylül 2021 20:12
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kurtuluş Mahallesi'nde yol yapım çalışması sırasında Antik Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahite ulaşılmasının ardından başlatılan arkeolojik kazıda yeni lahit bulundu.
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AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kazı alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
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Yediyıldız, çalışmaların bitmesini ve tarihin ortaya çıkmasını dileyerek, "Zaten burası bir sit alanı. Sayın Başkanımız buradaki çalışmalarla yakından ilgileniyor. İnşallah Fatsa tarihiyle bir kültür merkezi olur. Hem tarih hem de tarih turizmi olarak değerlendirmemiz lazım. İnşallah Sayın Başkanımızın liderliğinde bunların hepsini yapacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.
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Güler ise arkeolojik kazı çalışmalarında yeni bulunan lahitin açılmasına şahitlik ettiklerini belirterek, şöyle devam etti: "Burası erken Hristiyanlık döneminde yerleşim yeri olarak kabul edilen, manastırların ve lahitlerin olduğu bir yer. Açılan lahitlerde bilezikler, cam parçalar ve çeşitli eşyalarla karşılaştık. Bolaman bölgesi Polemonium diye bahsedilen bir alan. Daha önce de değişik medeniyetlerin ve kavimlerin olduğu bir yer. Molla Fenari ve Ayasofya dönemine rastlıyor. Constantine'ye ait dört manastırdan birinin burada olduğu düşünülüyor."