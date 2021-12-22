ORC Araştırma, üç partinin bir yıllık oy değişimini hesapladı: AKP'de düşüş sürüyor
22 Aralık 2021 15:35
15
ORC Araştırma, AKP, CHP ve İYİ Parti'nin Şubat 2021 ile Aralık 2021 tarihleri arasındaki oy oranlarını yayınladı.
25
AKP'de düşüş sürerken, İyi Parti'de artış olduğu dikkat çekti.
35
Araştırma sonuçlarına göre; AKP'nin Şubat ayında yüzde 36 olan oy oranının aylar içerisinde düştüğü ve Aralık ayında yüzde 30,3 olduğu görüldü.
45
CHP ise Şubat ayında yüzde 22,3 olan oy oranını Aralık ayında yüzde 25,5'e yükseltti. Ekonomik krizin derinleştiği Ekim ayında CHP'nin oy oranını yüzde 26'ya yükselttiği görüldü.
55
İYİ Parti'nin de Şubat 2021'de yüzde 10,8 olan oy oranını Aralık ayında yüzde 15'e yükselttiği görüldü.
© Tüm hakları saklıdır.