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ORC Araştırma: Millet İttifakı, arayı açıyor

26 Nisan 2022 15:58

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ORC Araştırma'nın son seçim anketine göre; AKP ile CHP arasındaki fark 4 puanın altına indi. Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı ile arayı açtığı görüldü.

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ORC Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket, 17-22 nisan tarihleri arası 41 ilde 4 bin 385 kişiyle yüz yüze yapıldı.

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Ankette, AKP yüzde 28,1 oranında oy alırken, CHP yüzde 24,3 oranında oy aldı. İyi Parti oy oranını yüzde 17,3'e taşırken; HDP yüzde 8,5, MHP yüzde 7,8 oranında oy aldı. 

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6'lı muhalefet masasının bileşenlerinden olan Gelecek Partisi yüzde 2,3 oranıda oy alırken, DEVA Partisi yüzde 2,1; Saadet Partisi yüzde 1,6 oranında oy aldı. 

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AKP ile MHP'nin toplam oy oranı 35,9; CHP ile İyi Parti'nin toplam oy oranı ise, 41,6 oldu. CHP ile İyi Parti'nin oylarına 6'lı masanın diğer bileşenleri de dahil edildiğinde, bu oran 48,2 oldu. 

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