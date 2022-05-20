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ORC Araştırma: AKP’nin oy oranı yüzde 28

20 Mayıs 2022 14:59

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ORC Araştırma: AKP’nin oy oranı yüzde 28

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Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma, 41 ilde toplam 5 bin 300 katılımcıyla yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

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Ankete göre AKP yüzde 28 oy oranı ile birinci sırada yer alıyor. Onu yüzde 24,1 ile Cumhuriyet Halk Partisi takip ediyor. Sıralama yüzde 18,4 ile İ Parti, yüzde 8,7 oy oranı ile HDP ve yüzde 7,2 ile MHP şeklinde devam ediyor.

414

ORC'nin hazırladığı AKP, CHP ve İyi Parti'nin şubat-mayıs ayları arasındaki oy değişim tablosu şöyle:

514

AKP

614

CHP

714

İyi PARTİ

814

Öte yandan ORC'nin il bazındaki siyasi eğilimler araştırmasının sonuçları da şöyle:

914

Bursa

1014

Kırklareli

1114

Balıkesir

1214

Çanakkale

1314

Manisa

1414

Tekirdağ

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