ORC anketi: Millet ittifakı, Cumhur İttifakı'ndan önde, AKP’nin oyları düşmeye devam ediyor
10 Ocak 2022 13:52
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ORC Araştırma Şirketi, Ocak 2022’nin ilk anket sonuçlarını açıkladı.
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41 ilde 7 bin 100 kişiyle düzenlenen ankette katılımcılara, “Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz” diye soruldu.
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Katılımcıların yüzde 30,2’si bu soruya AKP derken, MHP diyenlerin oranıysa yüzde 8,5 çıktı.
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Ankete göre CHP’nin oy oranı yüzde 24,2 iken İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 15,3 olarak ölçüldü.
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Ankete göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 38,7 olurken, CHP ve İYİ Parti’nin içinde bulunduğu Millet İttifakı'nın oy oranıysa yüzde 39,5 oldu.
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