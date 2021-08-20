Optimar anketi: AKP yüzde 40 alıyor, İyi Parti ve HDP barajı geçemiyor
20 Ağustos 2021 12:58
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Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Hilmi Daşdemir'in sahibi olduğu Optimar'ın ağustos ayında yaptığı seçim araştırmasının sonuçlarını aktardı.
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'En beğenilen siyasetçi' sorusuna katılımcıların yüzde 35'i Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yanıtını verdi. Erdoğan'ı yüzde 14.8 ile Mansur Yavaş, yüzde 6.5 ile Ekrem İmamoğlu, yüzde 6.2 ile Kemal Kılıçdaroğlu takip ediyor. Selahattin Demirtaş yüzde 5, Meral Akşener yüzde 4.8, Devlet Bahçeli yüzde 3.2 oranında oy aldı.
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Optimar’ın anketine göre 'Bugün seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz?' sorusuna kararsızlar dağıtıldıktan sonra katılımcıların yüzde 40'ı AKP dedi. CHP'nin yüzde 25, MHP’nin yüzde 10.3 çıktığı ankette İYİ Parti yüzde 9.9, HDP ise yüzde 8 ile baraj altında kaldı.
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'2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy verirsiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 40.2’si Erdoğan yanıtını verdi. Mansur Yavaş yüzde 16.1’le ikinci sırada gelirken onu yüzde 7.1’le Ekrem İmamoğlu takip etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6.3’le dördüncü sırada geldiği ankette Selahattin Demirtaş yüzde 5.5’le beşinci sırada yer aldı. Meral Akşener ise yüzde 4.6’yla altıncı sırada geldi.
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Ankette cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş kalırsa kime oy verirsiniz sorusu soruldu. Ankete katılanların yüzde 46.7 ile Erdoğan derken, Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde 41.8 çıktı. Kararsızların oranı yüzde 11.5 oldu.
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"Erdoğan mı İmamoğlu mu" sorusuna katılımcıların yüzde 46.3'ü Erdoğan, yüzde 36.4'ü İmamoğlu yanıtını verdi. Kararsızların oy oranı ise yüzde 17.3 oldu.
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"Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu" sorusuna ise ankete katılanların yüzde 47.4'ü Erdoğan, yüzde 31.8'i Kılıçdaroğlu seçeneğini işaretledi. Kararsızların oranı ise yüzde 20.9 çıktı.