Optik illüzyon testi sosyal medyayı ikiye böldü: "Siz hangi rakamları görüyorsunuz?"
20 Şubat 2022 09:35
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Bir optik illüzyon testi kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken, kullanıcıları da ikiye böldü.
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Çizgili siyah-beyaz resim içerisine gizlenmiş sayının ne olduğunu soran bir paylaşım sonrası, sosyal medya ikiye bölündü. Kullanıcılara, bu resimde bir sayı görüp görmedikleri ve eğer görüyorlarsa hangi sayı oldukları soruldu.
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Eşit olmayan spirallerle oluşturulan çizgilerin sayıyı görmeyi zorlaştığı belirtilirken kısa sürede sosyal medyada viral hale gelen isimle ilgili binlerce mesaj geldi.
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Bir Twitter kullanıcısı ‘45283’ gördüğünü belirtirken, bir başkası ‘Sadece 528 görüyorum acaba sorun bende mi?’ ifadelerini kullandı. Resmin, nesneler ve arka planlar arasındaki farkı algılamamızı sağlayan önemli bir görsel işlev ölçüsü olan kontrast duyarlılığı üzerinde oynayarak hazırlandığı açıklandı.