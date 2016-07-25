çArşı, 'Optik Başkan'ını anıyor

Beşiktaş tribünlerinde ‘Optik Başkan’ olarak bilinen tribün lideri Mehmet Işıklar'ın bugün ölüm yıldönümü. İşte Mehmet Işıklar'ın hayatına dair bilinmeyenler
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Asıl adı Mehmet Işıklar, 1969 yılında İstanbul, Kadırga’da doğdu. Baba tarafından Malatya, anne tarafından Arnavut kökenli. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun. 1 sene öğretmenlik yaptıktan sonra mesleği bıraktı. Çarşı taraftar grubunun kurucularından biridir.
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Maça ilk kez 1974-1975 senesinde babasından izin alarak dükkanın çırağıyla beraber gitti. O zaman stad müdürü tanıdık olduğundan ilk maçına bedava girdi. Maç Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaydı. Numaralı tribünde oturuyordu, Beşiktaş maçı kaybetmişti. Maç sonunda kendini tutamamış ve ağlamaya başlamıştı. Yan tarafında yaşlı bir amca vardı, devamlı cep kanyağı içiyor, çikolata yiyordu. Gelip ona ağlamasın diye çikolata verdi. Bir dahaki sefere yeneceklerini, Beşiktaş’ın büyük bir takım olduğunu söyledi.
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Zamanla maçların hepsine gitmeye başlamış Mehmet Işıklar. Elinde bayrağı ve darbukasıyla maçların hepsine gidiyordu. Ve yavaş yavaş fanatik grupların içine girmeye başlamıştı. O dönemlerde tribünleri; Bekir Abiler, Hacı Abiler ve Musa Abiler yönlendiriyordu. Bir de Yelken Birollardan oluşan besteci grup vardı. Gerçekten de en iyi besteleri onlar yapardı. Bir maçta, on kişi ile yeni yaptıkları ‘Beşiktaşsın sen bizim canımız- siyahla beyaz akar kanımız’ bestesini söylediler. Daha sonra bütün tribüne söylettiler. O zamanlar camları kalın olan gözlük takıyordu. Bekir Abilerin gruptan olan Serdar Abi birden ona ‘Optik’ diye seslendi. Ve o zamandan beri optik lakabı kaldı. Sonradan gözlük kullanmayı bıraktı hatta, çok az kişi onu gözlük taktığı yıllardan bilir.
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Ankara’nın ilçesi Çubuk’ta, Yatılı Çubuk Lisesi’nde bir süre öğretmenlik yaptı. Sınıfa ilk girdiğinde; Beşiktaşlılığnı gizleyerek, öğrencilere hangi takımı tuttuklarını sordu. Beşiktaşlıları çok iyi tespit ettikten sonra Beşiktaşlı olduğunu söyledi. Ve tekrar Beşiktaşlıların el kaldırmasını söyledi. Bu kez eller biraz daha fazlaydı. Fakat kimlerin Beşiktaşlı olduğunu çok iyi tespit etmişti. Sonra öğrencilerine dönerek onlara aynen şunları söyledi: ‘ Beşiktaşlı olanlara bir not fazla vereceğim, dört ise beş, beş ise altı, Fenerli ve Galatasaraylılara ne bir fazla ne bir eksik not vereceğim.’ dedi. Bir de Pazartesi günleri Beşiktaş yenilmiş ve berabere kalmış ise kimse kesinlikle futboldan konuşamıyordu. Konuşana kızıyordu ve dersleri ağırlaştırıyordu. Beşiktaş kazanmış ise dersin ilk yirmi dakikasını ders yapmadan futboldan bahsederek geçiriyordu. Ama bütün öğrencileri onu çok severdi. Çünkü o onların hem öğretmenleri hem sıra arkadaşları hem de anne ve babaları gibiydi. Çoğuna ihtiyaçları olduğunda, para bile veriyordu. Bir yıl öğretmenlik yapıp tekrar tribünlere geri döndü.
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Çarşı’nın ‘A’sının anarşist işareti olmasında, en politik tribün olmasında Optik Mehmet’in büyük etkisi vardı.’Optik Başkan’ın solcu bilinirdi. Diğer tribün liderlerinin aksine kendisine ‘reis’ denmesine izin vermemişti.
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Uyuşturucu bağımlılığı olan ‘Optik Başkan’ bu yüzden iki buçuk yıl hapse mahkûm oldu. 20 Temmuz’da cezaevinden çıktı. Beşiktaş’taki Abbasağa parkında yüzlerce kişi onu meşaleler, marşlar ve adına yazılmış sloganlarla karşıladı.
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Cezaevinden çıktıktan altı gün sonra kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği Beşiktaş’ın internet sitelerinde açıklandı. Cenaze namazı boyunca sessiz olan arkadaşları, cenaze camiden çıktığında tezahüratlarla uğurladı: “Son holigan oley…” Eski güzel günleri hatırlatan slogan atıldı: “Optik Başkan, bize yemek ısmarla. Parasını alırsın sonra…” …