Operatörler Koronavirüs’e yakalanınca belediye başkanı kar küredi
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, 2 operatör Koronavirüs’e yakalanınca AKP’li Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, iş makinesiyle kar küreyerek yolları açtı.
07 Şubat 2022 12:02
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Operatörler Koronavirüs’e yakalanınca belediye başkanı kar küredi
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Çamlıhemşin'de belediye çalışanı 2 operatör, bir süre önce Covid-19'a yakalandı.
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Başka operatör olmayınca Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, iş makinesi ile kar küredi.
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Operatörlük belgesi de bulunan Haşimoğlu, kardan kapalı mahalle yollarını açıp, araçlarla ilçeye ulaşımı sağladı.
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Çamlıhemşin Belediye Başkanı Haşimoğlu, “Kar dolayısıyla mahallelerimizde yol açma çalışmalarımız devam ediyor ancak 2 operatörümüzün testi pozitif çıkınca iş başa düştü. Operatörlük belgem vardı, zaman zaman lazım olunca ben de üzerime düşeni yapıyorum. 2 gündür görev ben de. Okullar açıldı, yollarda açık olsun, diye çalışmalara devam ediyoruz. Bana da görev düştükçe yerimi alacağım” dedi. (DHA)
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Operatörler Koronavirüs’e yakalanınca belediye başkanı kar küredi