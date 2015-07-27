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Operasyon sonrası Lice'de orman yangını çıktı!

27 Temmuz 2015 18:42

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Dün gece Lice İlçesi’nde bombalı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmadan sonra başlayan ancak güvenlik gerekçisiyle müdahale edilemeyen yangına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, bu Sabah saat 10.00 sıralarında ilçeye giderek müdahale etmeye başladı.

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Bölgeye itfaiye ekiplerini sevk ederek yangına müdahaleyi başlatan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hakkı Bilici, Diyarbakır’ın yanı sıra, Lice, Silvan, Hani, Kulp ve Hazro ilçelerindeki 7 itfaiye aracıyla birlikte sabah saatlerinden itibaren Lice’deki yangına müdahale ettiklerini belirtti.

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Yangının geniş bir alana yayıldığını kaydeden Bilici, yangının henüz kontrol altına alınamadığını söyledi.

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