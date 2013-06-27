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Bu hafta sonu İstanbul'da hangi etkinlikler var?

27 Haziran 2013 20:29

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Hafta sonu neler yapacağınızı hâlâ belirlemedinizse bugünbugece.com sitesinde yer alan İstanbul'da gerçekleşecek etkinliklerden birkaçı şöyle... 28 Haziran 2013, 20:00 - Tiyatro Ti : Bir Yüzleşme Oyunu

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28 Haziran 2013, 20:30 - Tiyatro Artı : Şahmeran'ın Bacakları

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28 Haziran 2013, 21:00 - 4. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, Lale Çılgınlığı, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi

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28 Haziran, 2013, 20:30 - 14.Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, 4.Gün, Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi

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28 Haziran 2013, 21:00, Pink Floyd Lisztified, Boğaziçi Üniversitesi - Albert Long Hall

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28 Haziran 2013, 21:15 - Hüsnü Şenlendirici Ensemble - Mehmet Erdem, Enka Eşref Denizhan Açıkhava Tiyatrosu

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28 Haziran 2013, 22:00 - All Music Of The World, Araf - Beyoğlu

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28 Haziran 2013, 22:30 - Suzan Kardeş, Bekriya Band, Hayal Kahvesi - Beyoğlu

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28 Haziran 2013, 23:45 - Koray Candemir Hayal Kahvesi - Beyoğlu

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29 Haziran 2013, 20:30 - Sürpriz, İkincikat

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29 Haziran 2013, 20:30 - Circo İtaliano, Carrefour İçerenköy Otoparkı

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29 Haziran 2013, 21:00 - Yıldırım Bayezid, Süreyya Operası

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29 Haziran 2013, 22:30 - Sezgi Olgaç Quartet, Nardis Jazz Club

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29 Haziran 2013, 23:45 - Soul Stuff, Hayal Kahvesi - Beyoğlu

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30 Haziran 2013, 19:45 - Kadıköy Büyük Sahne, Akmar Pasajı

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30 Haziran 2013, 20:30 - Circo İtaliano, Carrefour İçerenköy Otoparkı

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30 Haziran 2013, 21:00 - Onur Haftası Kapanış Partisi, Topless Club

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30 Haziran 2013, 21:00 - Yaşamaya Dair - Bursa Cezaevi'nden Mektuplar, Ali Paşa Han

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30 Haziran 2013, 21:00 - İstanbul Çocuk Sanat, Prensesin En Güzel Şarkısı, Selamiçeşme Özgürlük Parkı Açık Hava Tiyatrosu

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30 Haziran 2013, 22:30 - Velvele, Araf - Beyoğlu

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30 Haziran 2013, 22:30 - Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı

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