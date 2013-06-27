Bu hafta sonu İstanbul'da hangi etkinlikler var?

Hafta sonu neler yapacağınızı hâlâ belirlemedinizse bugünbugece.com sitesinde yer alan İstanbul'da gerçekleşecek etkinliklerden birkaçı şöyle... 28 Haziran 2013, 20:00 - Tiyatro Ti : Bir Yüzleşme Oyunu
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28 Haziran 2013, 20:30 - Tiyatro Artı : Şahmeran'ın Bacakları
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28 Haziran 2013, 21:00 - 4. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, Lale Çılgınlığı, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi
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28 Haziran, 2013, 20:30 - 14.Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, 4.Gün, Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi
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28 Haziran 2013, 21:00, Pink Floyd Lisztified, Boğaziçi Üniversitesi - Albert Long Hall
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28 Haziran 2013, 21:15 - Hüsnü Şenlendirici Ensemble - Mehmet Erdem, Enka Eşref Denizhan Açıkhava Tiyatrosu
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28 Haziran 2013, 22:00 - All Music Of The World, Araf - Beyoğlu