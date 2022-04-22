Onur Akay'dan Kadir Doğulu iddiası: Serra Arıtürk ile imam nikâhlı evlendiğini söyleyenler var!

Sosyal medya hesabından ünlüler hakkında bilgiler paylaşan ses sanatçısı Onur Akay, son olarak 'Tarikat' sorusuna verdiği yanıtla gündemde olan Kadir Doğulu için bir iddiada bulundu. Akay, Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk’le imam nikâhlı evli olduğunu öne sürdü.
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Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, Esra Sönmezer’in 'Pembe Pijama' adlı programına konuk oldu.
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Geçen aylarda Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinin boşanacağını iddia eden Onur Akay, bir başka magazin programında çiftin bir ödül töreni öncesi araya girenler sayesinde barıştığını öne sürmüştü.
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Onur Akay, şimdi de "Kulislerde olan iddia, konuşuluyor. Benim kulağıma geldi" diyerek, ünlü oyuncu Neslihan Atagül’ün eşi oyuncu Kadir Doğulu’nun, bir dönem dizi partneri olan Serra Arıtürk’le imam nikâhlı evli olduğunu iddia etti.
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"Serra Arıtürk oyuncu partneriydi Kadir Doğulu’nun. Onunla imam nikâhlı evlendiğini söyleyenler var" ifadelerini kullanan Akay, bu duyumu Doğulu ve Atagül çiftinin yakın çevresinden aldığını ve bu yakın çevresinin içinde ünlü isimlerin de olduğunu öne sürdü.
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Söz konusu iddiaya ilişkin Doğulu cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi.
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Geçen aylarda, Bektaşi tarikatına katıldığı iddia edilen Kadir Doğulu'nun, muhabirlere verdiği yanıt gündem olmuştu. Doğulu, açıklamasında; “Bunlar çok değerli konular. Konu değil bu. Bu bir maneviyat. Biz de çok değerli bir söz var. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Bize bu makam hediye edildi. Biz de yaşantımızda elimizden geldiğince evimizle, işimizle, duruşumuzla göstermeye çalışıyoruz zaten. Benim komşum bilir akrabalarım bilir. Bu havası atılacak bir şey değil. Bu bir makam" ifadelerini kullanmıştı.